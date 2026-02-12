Haberler

Adana'da sağanak yağış; yollar göle döndü

Adana'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış yolları göle döndürdü, bazı araçlar suda kalıp arızalandı. Meteoroloji, yağışların gece saatlerinde de devam edeceğini belirtirken, belediye ekipleri su basan noktalarda çalışma başlattı.

ADANA'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, bazı araçlar suda kalıp arızalandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı' kodlu uyarıda bulunduğu Adana'da sağanak yağış akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Yaklaşık bir saat süren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kent geneli caddeler, sağanak nedeniyle göle döndü. Trafiği güçlükle ilerlediği su basan yollarda, bazı araçlar arızalandı. Suda kalıp, arızalanan araçlar, sahipleri tarafından itilerek güvenli yerlere götürüldü. DSİ'ye ait boş sulama kanalları da sağanakla birlikte suyla doldu. İl genelinde sağanak yağışın gece saatlerinde de etkili olması bekleniyor.

Öte yandan Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yapılan çok sayıda ihbar üzerine su basan noktalarda çalışma başlattı.

