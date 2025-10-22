Haberler

Adana'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Güncelleme:
Adana'nın Feke ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen sağanak yağış, bazı ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı. Vatandaşlar, yağmurdan korunmak için saçak altlarına sığındı.

ADANA'nın Feke ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı, araçlar ise yollarda mahsur kaldı.

Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle vatandaşlar da saçak altlarına girerek korunmaya çalıştı. Yağmur, özellikle sanayi sitesi bölgesinde etkili oldu, su baskınları yaşandı. Bölgedeki bazı iş yerleri yağmur sularıyla dolarken, araçlar da yolda mahsur kaldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
