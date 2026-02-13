Haberler

Adana'da Motosiklet Su Dolu Çukura Girip Devrildi, Sürücü Otobüs Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldu

Güncelleme:
Adana'da meydana gelen sağanak nedeniyle su dolu çukura giren motosiklet sürücüsü, özel halk otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasında kaydedildi.

ADANA'nın sağanak nedeniyle su dolu çukura girip devrilen motosikletin sürücü, özel halk otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Seyhan ilçesinde sağanak nedeniyle yolda oluşan su birikintisinin içindeki çukuru fark etmeyip, düşen motosiklet sürücüsü, kontrolünü kaybederek devrildi. Bu sırada aynı yönde ilerleyen özel halk otobüsü, ani fren yaparak durdu. Motosiklet sürücüsü, otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücünün kazayı sıyrıklarla atlattığı öğrenilirken, polis ve belediye ekiplerinin bölgede inceleme yaptığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
