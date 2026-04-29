Adana'da Sel Sularına Kapılan Gencin Cansız Bedeni Bulundu

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak ardından oluşan sel sularına kapılan aracıyla sürüklenerek kaybolan Gamber Ünüvar'ın (22) cansız bedenine ulaşıldı. Kaybolduğu noktadan 1,5 kilometre uzakta bulunan Ünvar'ın cenazesi, bölgede yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayın ardından bölgeye gelen Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü ve AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı görevlilerden bilgi aldı.

Haber - Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN (ADANA),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı