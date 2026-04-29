Adana'da sağanak sele neden oldu; 1 kişi kayıp

ADANA'nın Kozan ilçesinde aniden bastıran sağanak sele neden oldu. Aracıyla sele kapılıp, kaybolan Gamber Ünüvar'ın (22) bulunması için çalışma başlatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürülüğü'nün sarı uyarıda bulunduğu Adana'nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde ani bastıran sağanak nedeniyle sel meydana geldi. Eskikabasakal Mahallesi Göz mevkisinde selden dolayı araçlar yollarda mahsur kaldı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla araçlarını kurtarmaya çalışırken, bazı sürücüler ise uzun süre yardım bekledi. Eskikabasakal Mahallesi Döşeme mevkisinde ise aracıyla sel sularına kapılan Gamber Ünüvar, kayboldu. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve arama kurturma ekipleri sevk edildi. Ünüvar'ın bulunması için çalışma başlatıldı. Sağanak yağış nedeniyle ekili tarım arazileri de zarar gördü.

Öte yandan sağanak bölgedeki etkisini yitirirken, yetkililer, vatandaşları olası yeni yağışlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Haber - Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN (ADANA),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı