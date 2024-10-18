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Adana'da Rüzgar Ağaçları Devrildi, Yol Kapandı

Adana'da Rüzgar Ağaçları Devrildi, Yol Kapandı
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Adana'nın Pozantı ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Belemedik Tabiat Parkı'ndaki iki çınar ağaç yolun üzerine devrildi. Olay sonrası vatandaşların ihbarıyla yol ulaşıma kapandı, ağaçların kaldırılmasıyla yol tekrar açıldı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde, tabiat parkındaki iki ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle yola devrildi.

İlçede etkili olan rüzgar nedeniyle Belemedik Tabiat Parkı'ndaki iki çınar Belemedik-Pozantı yoluna devrildi.

Yolun ulaşıma kapandığını gören vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Ağaçların bulunduğu yerden kaldırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Güncel

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