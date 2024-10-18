Adana'da Rüzgar Ağaçları Devrildi, Yol Kapandı
Adana'nın Pozantı ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Belemedik Tabiat Parkı'ndaki iki çınar ağaç yolun üzerine devrildi. Olay sonrası vatandaşların ihbarıyla yol ulaşıma kapandı, ağaçların kaldırılmasıyla yol tekrar açıldı.
Adana'nın Pozantı ilçesinde, tabiat parkındaki iki ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle yola devrildi.
İlçede etkili olan rüzgar nedeniyle Belemedik Tabiat Parkı'ndaki iki çınar Belemedik-Pozantı yoluna devrildi.
Yolun ulaşıma kapandığını gören vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi.
Ağaçların bulunduğu yerden kaldırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.
Yerel Haberler Hava Durumu Pozantı 3-sayfa Güncel Yaşam adana
Sıcak Gelişme:
Aksaray'daki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.