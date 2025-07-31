Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 7 Silah Ele Geçirildi

Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 7 Silah Ele Geçirildi
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde jandarma ekipleri, düzenlenen operasyonda 7 ruhsatsız silah ele geçirerek 2 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 4 tabanca, 3 av tüfeği, mermiler ve bir kesici alet bulundu.

Adana'da jandarma ekiplerince 7 ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yüreğir ilçesindeki iki eve operasyon düzenledi.

Ekipler, adreslerde ruhsatsız 4 tabanca ve 3 av tüfeği, bu silahlara ait mermi ve kartuşlar ile bir kesici alet ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma ekiplerinin kamerasınca, evlerde arama yapılması, silahlar ile mermi ve kartuşların saklandığı yerlerde bulunması görüntülendi.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel
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