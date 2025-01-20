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Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Gözaltı

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Adana'da Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, inşaat halinde bir binada ruhsatsız M4 piyade tüfeği, tabanca ve el bombası ele geçirildi. 3 zanlı gözaltına alındı.

Adana'da piyade tüfeği, tabanca ve el bombası ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah olduğu tespit edilen Gülbahçesi Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binada ve iki adreste arama yaptı.

Adreslerde, karton kutunun içine gizlenmiş M4 piyade tüfeği, 2 tabanca, bu silahlara ait 39 mermi, el bombası, 2 maske ve çok sayıda cerrahi eldiven ele geçirildi.

Suç unsurlarıyla ilgili Recep Ç. (32), kuzenleri Enes Ç. (20) ile Y.K. (16) gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
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