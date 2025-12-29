Adana'da ruhsatsız 2 muayenehaneye operasyonda 3 gözaltı
Adana'da polis, ruhsatsız muayenehanelere düzenlediği operasyonda 4 bin 655 kaçak ilaç ve 1470 tıbbi cihaz ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ruhsatsız muayenehanelere yönelik çalışma yaptı. Polis, Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki ruhsatsız 2 muayenehaneye eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İş yerlerinde kaçak olduğu belirlenen antibiyotik, ağrı kesici ve serum gibi 4 bin 655 ilaç ele geçirildi, 1470 tıbbi cihaza da el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.