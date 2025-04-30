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Adana'da Ruhsatsız Kahvehane Baskını: Kumar Oynayan 22 Kişi Yakalandı

Adana'da Ruhsatsız Kahvehane Baskını: Kumar Oynayan 22 Kişi Yakalandı
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Adana'da ruhsatsız bir kahvehanede kumar oynatan B.A., canlı yayın yaparken polis tarafından düzenlenen baskında yakalandı. Kumar oynayan 22 kişi suçüstü yakalanarak ceza aldı.

ADANA'da B.A. (41) ruhsatsız bir kahvehanede tombala ile kumar oynattığı anları sosyal medya hesabından canlı yayınladı. Yayını ihbar kabul eden polis, kahvehaneye yaptığı baskında B.A. ile kumar oynayan 22 kişiyi suçüstü yakaladı.

Merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'ndeki ruhsatsız kahvehanesinde tombala çekilişiyle kumar oynatan B.A., o anları sosyal medya hesabından canlı yayınladı. Yayını görüp, ihbar kabul eden Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kahvehaneye baskın yaptı. Polis, iş yeri sahibi B.A. ile kumar oynayan 22 kişiyi suçüstü yakaladı. Kahvehanede yapılan aramada kumarda kullanılan 91 tombala kartı, 4 bin 95 lira ile 345 cıvata puluna el koydu. Kumar oynarken yakalananlara 203 bin 434 lira para cezası uygulandı. İş yeri sahibi B.A.'ya ise 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca şüphelinin daha önce de aynı suçtan işlem gördüğü bildirildi.

Haber: Anıl ATAR -Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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