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Adana'da restorana düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı

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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde restorana düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde restorana düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki restoranın bulunduğu bölgeye gelen 2 şüpheliden biri iş yerine ateş açtı.

Şüpheliler daha sonra motosikletle olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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