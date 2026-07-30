Adana'da restorana düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde restorana düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki restoranın bulunduğu bölgeye gelen 2 şüpheliden biri iş yerine ateş açtı.

Şüpheliler daha sonra motosikletle olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA