Adana'da Polisler Yetenek Geliştirmek İçin Çocuklara Bağlama Kursu Veriyor

Adana'da Polisler Yetenek Geliştirmek İçin Çocuklara Bağlama Kursu Veriyor
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Adana'da Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan 10 çocuk, Toplum Destekli Polislik Şubesi tarafından düzenlenen bağlama kursunda müzik yeteneklerini geliştirecek. Proje kapsamında çocuklara bağlama hediye edildi.

Adana'da Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan 10 çocuk, polislerin desteğiyle düzenlenen kursta bağlama çalmayı öğrenecek.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi, "Polisim Yanımda" projesi kapsamında, Seyhan Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklara yönelik bağlama kursu düzenledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de ortağı olduğu projeyle uygulanan kursa 10 çocuk katıldı.

Polisler, kursa katılan çocukların her birine bağlama hediye etti.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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