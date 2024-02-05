Adana'da Polis, Öğrencilerle Buluştu

ADANA'da polis, öğrencilerin dersbaşı yapmasıyla okul bölgelerindeki uygulamalarını sıklaştırdı. İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, yapılan çalışmaları inceledikten sonra ilkokul öğrencileriyle buluştu.

2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi bugün başladı. Adana'da binlerce öğrenci dersbaşı yaptı. Polis ekipleri ise okul bölgelerinde asayiş uygulamalarını sıklaştırdı. Adana İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, uygulama yapan ekiplerin çalışmalarını denetledi. Arıkan ardından merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'ndeki Seyit Ali Onbaşı İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Miniklerle bir süre sohbet eden Arıkan, daha sonra mahalledeki esnafları gezdi. Esnaflardan bölgenin durumunu dinleyen Arıkan, bu tür uygulama ve ziyaretlerin devam edeceğini belirtti. (DHA)