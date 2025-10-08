Polis kılığına girip üst araması yaptı, küçük çocuğa ateş etti

Haberler

Güncelleme:
Adana'nın Yüreğir ilçesinde otomobiline çakar takıp, polis gibi mahallelinin üstünü arayan başında kask olan kişi, bir çocuğa da kurusıkı olduğu düşünülen tabancayla ateş etti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, polis gibi görünen bir kişinin mahalledeki gençlere üst araması yapıp, bir çocuğa kurusıkı tabancayla ateş etmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sonrası polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

POLİS GİBİ ÜST ARAMASI YAPTI

Olay, gece saatlerinde, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Polis görünümü vermek için otomobilinin göğüs kısmına çakar takıp ara sokaklarda dolaşan, başında kask takılı olan kimliği belirsiz şüpheli, mahalledeki gençleri durdurup üst araması yaptı.

TABANCAYLA ÇOCUĞA ATEŞ ETTİ

Daha sonra araca binen şüpheli, seyir halindeyken, yolda yürüyen çocuğa da kurusıkı olduğu düşünülen tabancayla ateş etti. Panik yaşayan çocuk kaçtı. Yaşananlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Mahallelinin şikayeti üzerine polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli :

Şizofren... Hemen akıl hastanesinde yatırmalı böylesini.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
