Adana'da polis ekipleri denetim yaptı - Haberler

Adana'da polis ekipleri denetim yaptı Adana'da polis ekipleri, çalıştırılan ve dilendirilen çocuklara yönelik uygulama yaptı. Adana'da polis ekipleri, çalıştırılan ve dilendirilen çocuklara yönelik uygulama yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte cadde ve kavşaklardaki trafik ışıklarında cam silen, mendil satan ve dilenen yaşı küçük çocuklara yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Yapılan denetimlerde tespit edilen çocukların aileleri hakkında işlem başlatıldı. AA / Mutlu Güney - Güncel Emniyet Müdürlüğü Çocuk Adana Güncel Haberler

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