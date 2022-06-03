Adana'da polis ekipleri denetim yaptı - Haberler

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Adana'da polis ekipleri denetim yaptı

AA - Mutlu Güney - Güncel
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Adana'da polis ekipleri denetim yaptı

Adana'da polis ekipleri, çalıştırılan ve dilendirilen çocuklara yönelik uygulama yaptı.

Adana'da polis ekipleri, çalıştırılan ve dilendirilen çocuklara yönelik uygulama yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte cadde ve kavşaklardaki trafik ışıklarında cam silen, mendil satan ve dilenen yaşı küçük çocuklara yönelik denetimlerini sıkılaştırdı.

Yapılan denetimlerde tespit edilen çocukların aileleri hakkında işlem başlatıldı.

AA / Mutlu Güney - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Çocuk Adana Güncel Haberler

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