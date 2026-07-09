Adana'da parmakta sıkışan yüzüğü hastaneye çağrılan itfaiye çıkardı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, hastanede sağlık ekibinin çabasıyla çıkarılamayınca itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkarıldı.
Adana'da bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince hastanede çıkarıldı.
Merkez Yüreğir ilçesinde bir kişi, parmağını sıkan yüzüğü çıkaramayınca Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Sağlık ekibinin çabasına rağmen yüzük çıkarılamayınca Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibinden yardım istendi.
Hastaneye giden itfaiye ekibi, parmak ile yüzük arasına koruyucu aparat yerleştirerek kesici alet yardımıyla yüzüğü çıkardı.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun