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Adana'da dron destekli "huzur ve güven" uygulaması yapıldı

Adana'da dron destekli 'huzur ve güven' uygulaması yapıldı
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Adana'da polis ekipleri, parklarda dron kullanarak vatandaşlara hırsızlık ve güvenlik konularında anons yaptı, ayrıca şüpheli kişilerin üst araması ve GBT sorgusunu gerçekleştirdi.

Adana'da polis ekiplerince parklarda yapılan "huzur ve güven" uygulamasında dronla vatandaşlara anonslar yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki parklarda uygulama gerçekleştirdi.

Uygulamada, parkta piknik yapan vatandaşlara dronla "Değerli vatandaşlarımız, hırsızlık olaylarına karşı dikkatli ve duyarlı olunuz. Kıymetli eşyalarınızı araçlarınızda bırakmayınız. Araçlarınızın camlarını kapatmayı ve kapıları kilitlemeyi unutmayınız." anonsu yapıldı.

Ekipler, uygulama kapsamında şüphe üzerine durdurdukları kişilerin üst aramasını yaptı ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt
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