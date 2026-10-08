Adana'da palyatif hastalarına Karşıyaka Devlet Hastanesi'nde müzik dinletisi verildi

Adana'da palyatif hastalarına Karşıyaka Devlet Hastanesi'nde müzik dinletisi verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da Karşıyaka Devlet Hastanesi'nin palyatif servisinde yatan hastalar için Dünya Palyatif Bakım Günü etkinliği düzenlendi. Etkinlikte müzik dinletisi ve ikram yapıldı; Vali eşi, Vali Yardımcısı ve eşi hastaları ziyaret etti.
Adana'da palyatif servisinde yatan hastalar için etkinlik düzenlendi.
Vali Mustafa Yavuz'un eşi Süreyya Yavuz ile Vali Yardımcısı Abdullah Şahin ve eşi Merve Şahin, Dünya Palyatif Bakım Günü dolayısıyla Karşıyaka Devlet Hastanesi'nde hastaları ziyaret etti.
Programda müzik dinletisi gerçekleştirildi, ikramda bulunuldu.
Kaynak: AA