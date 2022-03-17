Adana'da otoyoldan bariyer çalan 2 kişi yakalandı - Haberler

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Adana'da otoyoldan bariyer çalan 2 kişi yakalandı

AA - Mutlu Güney - Güncel
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Adana'da otoyoldan bariyer çalan 2 kişi yakalandı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'daki demir bariyerleri çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'daki demir bariyerleri çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Otoyolun merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nden geçen bölümünde 2 kişinin demir bariyerleri söküp götürdüğünü görenler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine yönlendirilen ekipleri fark eden zanlılar, ağaçlık alana kaçtı. Polis, kısa süreli kovalamacanın ardından zanlılar M.Y. ile S.İ.K'yi yakaladı.

Şüphelilerin yakalandığı ağaçlık alanda, yaklaşık 50 metrelik demir bariyer ele geçirildi.

Zanlılar ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.

AA / Mutlu Güney - Güncel

Gaziantep, Sarıçam, Tarsus, Adana, Güncel, Haberler

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