Adana'da otoyolda çıkan kavgada tır sürücüsünü bıçaklayan sanığa 14 yıl hapis verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Adana'da otoyolda yol verme ve hatalı şerit değiştirme meselesinden çıkan kavgada tır sürücüsünü bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl hapis cezası verildi.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tır sürücüsü tutuklu sanık A.İ. ile tır sürücüsü müşteki E.A. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, 19 Haziran'da E.A'nın tır ile seyir halindeyken otoyolda yol verme ve hatalı şerit değiştirme meselesi yüzünden diğer tır sürücüsü A.İ. ile tartıştığını, bir süre sonra iki sürücünün emniyet şeridinde araçlarını durdurduğunu ve aralarında çıkan kavgada A.İ'nin bıçakla E.A'yı ağır yaralayıp olay yerinden ayrıldığını belirtti.

Savcı, müştekinin hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanması ve sanığın müştekiyi yaralı vaziyette bırakıp gitmesi de dikkate alınarak, A.İ'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık A.İ. savunmasında, müşteki E.A'nın otoyolda kontrolsüz şekilde tır kullandığını ve sürekli önünü kestiğini ileri sürdü.

Kornaya basarak müştekiyi uyardığını belirten sanık, "E.A'yı sollayıp idaremdeki tırdan sebze kasası düşürüp düşürmediğimi tespit etmek amacıyla emniyet şeridinde durdum. Kendisi de durdu. Tırdan indiği sırada bana küfretti. Ayrıca yumruk attı. Müştekiyi bıçaklamadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ederim." ifadesini kullandı.

Müşteki E.A. ise sanığın beyanlarının gerçeği yansıtmadığını öne sürerek, "Ben yoluma devam ederken, sanık tırla yanıma yaklaşıp camı açtı ve bir nesne fırlattı. Ayrıca yolumu keserek beni emniyet şeridinde durdurdu. Aracımdan indiğimde önce küfretti, ardından karnımdan bıçakladı. Olayda ağır yaralandım. Sanıktan şikayetçiyim. Cezalandırılmasını talep ediyorum." dedi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA