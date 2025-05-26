Adana'da Otomobilin Taksiyi Çarpması Sonucu 5 Yaralı

Adana'da Otomobilin Taksiyi Çarpması Sonucu 5 Yaralı
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, taksiye çarparak refüje çıktı ve ağaca çarptı. Kazada 5 kişi yaralanırken, taksi şoförü sağlam çıktı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ADANA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin taksiye çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi, Mithat Özsan Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 01 SN 436 plakalı otomobil, önündeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 T 0175 plakalı taksiye çarpıp kontrolden çıktı. Refüje çıkan otomobil, ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Taksi şoförünün yaralanmadığı kazada, otomobilde yaralanan 5 kişi ise itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılıp, sağlık görevlileri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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