Haberler

Adana'da otomobilde 6 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Adana'da otomobilde 6 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada, sol arka kapı boşluğuna gizlenmiş 6 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü B.T., adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Adana'da 6 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu bulunan otomobilin sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşındığı belirlenen otomobili merkez Seyhan ilçesinde durdurdu.

Narkotik dedektör köpeğinin tepki verdiği araçta inceleme yapan ekipler, sol arka kapı boşluğuna gizlenmiş poşette 6 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü B.T. (30), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Otomobilde narkotik dedektör köpeğiyle arama yapılması ve kapı boşluğuna gizlenen poşette uyuşturucu bulunması polis kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun
Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti

A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Alanya'dan! Restorandaki 'dans' şovu büyük tartışma yarattı

Biri bu rezilliğe dur desin!
Hayallerimizi yıkan Paraguay hocasından maç sonu göndermesi: Mesele taktik değil, ruh

Hayallerimizi yıkan antrenör meydan okudu
Kerem Aktürkoğlu'ndan taraftara olay hareket! Tepki yağıyor

Kerem Aktürkoğlu'ndan taraftara olay hareket! Tepki yağıyor
YKS maratonu TYT oturumuyla başladı! Milyonlarca aday sınavda ter döküyor

Milyonlarca adayın geleceğini şekillendirecek sınav başladı
Uğurcan Çakır hakkında çok konuşulacak iddia

Uğurcan Çakır hakkında çok konuşulacak iddia
Şenol Güneş'ten A Milli Takım'a eleştiri: Dünya Kupası'nda sırıtıyor

Elenmemizin ardından küplere bindi: Dünya Kupası'nda sırıtıyor!
Uğurcan Çakır, ikinci maçlar itibarıyla Dünya Kupası'nın en kötüsü oldu

Dünya Kupası'nın en kötüsü oldu