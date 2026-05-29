Adana'da tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Adana'nın Sarıçam ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Mert Can K'nin (26) idaresindeki otomobil, Kozan-Adana kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçtakiler, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartıldı.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan G.L. (20), ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yakup Sağlam