Adana'da otomobil, sulama kanalının korkuluklarında asılı kaldı

ADANA'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, sulama kanalının korkuluklarına çarparak asılı kaldı.

Kaza, akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Mavi Bulvar Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalının korkuluklarına çarparak asılı kaldı. Otomobil sürücüsü, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü, ambulansta ayakta tedavi edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı