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Aladağ'da Dereye Uçan Otomobilde 2 Kişi Öldü, 1 Kişi Yaralandı

Aladağ'da Dereye Uçan Otomobilde 2 Kişi Öldü, 1 Kişi Yaralandı
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Adana'nın Aladağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil dereye uçtu. Kazada araçta bulunan Funda Y. ve Zuhal Y. hayatını kaybetti, sürücü Fatih K. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

ADANA'nın Aladağ ilçesinde dereye uçan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Aladağ ilçesi Kabasakal Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih K.'nin kontrolünü yitirdiği otomobil, dereye uçtu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sürücü Fatih K. ile beraberindeki Funda Y. ve Zuhal Y.'yi araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Funda Y. ile Zuhal Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Fatih K. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Funda Y. ile Zuhal Y.'nin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Fatih K.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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