Geri giderek yola çıkan otomobil, arkadan gelen otomobille çarpıştı; kaza kamerada

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde oto yıkama dükkanından geri manevra yaparak yola çıkan otomobil, seyir halindeki bir başka otomobille çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, yaralanan olmadı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Tufanbeyli ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Oto yıkama dükkanından geri giderek yola çıkan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, arkadan gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Yaralanan kimsenin olmadığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası kaydında, kaza sırasında iş yerinin önünde bulunan kişilerin panik yaşadığı görüldü.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

