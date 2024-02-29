Adana'da ortaokul öğrencileri fidan dikti
Adana'nın Aladağ ilçesinde bulunan Aladağ İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Mansurlu Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte 100 ladin fidanını toprakla buluşturdu. Okul müdür yardımcısı Bayram Topak, öğrencilere doğa sevgisini aşılamak amacıyla fidan dikme etkinliği düzenlediklerini belirtti. Programa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile okul öğretmen ve öğrencileri katıldı.
Adana'nın Aladağ ilçesinde ortaokul öğrencileri fidan dikti.
Aladağ İmam Hatip Ortaokulu tarafından Mansurlu Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte 100 ladin fidanı toprakla buluşturuldu.
Müdür Yardımcısı Bayram Topak, AA muhabirine, öğrencilerine doğa sevgisini aşılamak amacıyla fidan dikme etkinliği düzenlediklerini söyledi.
Programa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile okul öğretmen ve öğrencileri katıldı.