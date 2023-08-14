Adana'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Maltepe Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter ve 15 arazöz bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
ADANA'nın Sarıçam ilçesi kırsal Maltepe Mahallesi'nde çıkan orman yangını, havadan ve karadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Sarıçam ilçesi Maltepe Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 3 helikopter ve 15 arazöz bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. (DHA)