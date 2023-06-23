Adana'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. İlçenin Dörtler Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 8 helikopter, 50 arazöz, 30 su tankı ve yaklaşık 300 personel sevk edildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.