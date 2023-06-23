Adana'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı

ADANA - Adana'da Çukurova ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler havadan ve karadan yangına müdahale etmeye başladığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesine bağlı Dörtler Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını fark edenler durumu ekiplere bildirdi. Bunun üzerine ormana bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Adana ve Mersin dahil bir çok noktadan ekiplerin sevk edildiği yangın için helikopterler de devreye girdi. Bölgeye gönderilen helikopterler ve arazözlerle yangın müdahale başladığı

bildirildi.