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Adana'da orman yangını (2)

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KONTROL ALTINA ALINDIAdana'nın ?Feke ilçesi Konakkuran Mahallesi Çavdar mevkisinde, saat 14.30 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle 2,5 saatte kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Adana'nın ?Feke ilçesi Konakkuran Mahallesi Çavdar mevkisinde, saat 14.30 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle 2,5 saatte kontrol altına alındı. Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, soğutma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Güncel

Adana Güncel Haberler

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