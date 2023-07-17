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Adana'da orman yangını (2)

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KONTROL ALTINA ALINDIAdana'nın Karaisalı ilçesi Kelebek Mahallesi'ndeki otlukta, saat 12.00 sıralarında çıkıp, ormana sıçrayan yangın, 3 saat süren çalışma ile kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Adana'nın Karaisalı ilçesi Kelebek Mahallesi'ndeki otlukta, saat 12.00 sıralarında çıkıp, ormana sıçrayan yangın, 3 saat süren çalışma ile kontrol altına alındı. Havadan ve karadan müdahale sonrası ekipler, soğutma çalışması başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven Özgül - Güncel

Karaisalı Adana Güncel Haberler

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