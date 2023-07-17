Adana'da orman yangını (2)
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KONTROL ALTINA ALINDIAdana'nın Karaisalı ilçesi Kelebek Mahallesi'ndeki otlukta, saat 12.00 sıralarında çıkıp, ormana sıçrayan yangın, 3 saat süren çalışma ile kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Adana'nın Karaisalı ilçesi Kelebek Mahallesi'ndeki otlukta, saat 12.00 sıralarında çıkıp, ormana sıçrayan yangın, 3 saat süren çalışma ile kontrol altına alındı. Havadan ve karadan müdahale sonrası ekipler, soğutma çalışması başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven Özgül - Güncel