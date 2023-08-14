Adana'nın İmamoğlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangını söndürmek için belediye ekipleri karadan, orman ekipleri ise havadan çalışmalarına devam ediyor.

Adana'da orman yangını

ADANA - Adana'nın İmamoğlu ilçesine ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı bağlı Pekmezci Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etmeyle başladı. Yangını söndürmek için belediye ekipleri karadan orman ekipleri ise helikopter ve uçak ile havadan çalışmalarına devam ediyor.