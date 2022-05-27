Adana'da önündeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı - Haberler

Adana'da önündeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
AA - Mutlu Güney - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Adana'da önündeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Adana'da önündeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Adana- Karataş kara yolunda meydana gelen kazada, Yusuf Kızıltoprak'ın kullandığı 01 NIE 64 plakalı kamyonet, önünde seyreden Şahin Öngüç idaresindeki 73 AAN 448 plakalı tıra çarptı.
Kaza sonucu sürücü Kızıltoprak, aracında sıkıştı.
Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı CANKUR ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Kızıltoprak, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Mutlu Güney - Güncel