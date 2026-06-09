Adana'da okulda koluna korkuluk demiri saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı
Adana'nın Seyhan ilçesindeki Mevlana Ortaokulu'nda bir öğrencinin koluna korkuluk demiri saplandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle demir kesilerek öğrenci hastaneye sevk edildi ve başarılı bir operasyonla demir çıkarıldı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde okulda koluna korkuluk demiri saplanan öğrenci hastaneye götürüldü.
Bahçeşehir Mahallesi'ndeki Mevlana Ortaokulu'nda ismi öğrenilemeyen çocuk, çıktığı korkuluğun demirinin koluna saplanması nedeniyle yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Öğrenci, itfaiye personelinin korkulukları kesmesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Hastanedeki operasyonda çocuğun kolundaki demir parçası çıkarıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade