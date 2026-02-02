Haberler

Adana'da polis ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı

Güncelleme:
Adana'da, eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlaması nedeniyle polis ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı. Emniyet Müdürlüğü, eğitim kurumları etrafındaki güvenlik önlemlerini artırdı ve şüphelendikleri kişilerin GBT kontrollerini gerçekleştirdi.

Adana'da polis ekipleri, eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlaması dolayısıyla okulların çevresinde denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından eğitim kurumlarının çevresindeki önlemleri artırdı.

Okulların yakınındaki işletmelerde denetim yapan ekipler, şüphelendikleri kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrolünü yaptı.

Ekipler, durdurdukları araçların sürücülerine de bilgilendirici broşür dağıttı.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
