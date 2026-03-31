Adana'da polis ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı
Adana'da polis, okulların çevresinde yaptığı denetimlerde 236 kişiyi sorgulayarak çok sayıda aracı kontrol etti. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Adana'da polis ekipleri, okulların çevresinde denetim gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki okul çevrelerinde denetim yaptı.
Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle 236 kişiyi sorgulayan ekipler, çok sayıda aracı da kontrol etti.
Denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun