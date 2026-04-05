Uyuşturucu hap üretilen depoya operasyon: 9 gözaltı

ADANA'da narkotik polisi, uyuşturucu hap üretildiği belirlenen depo ve iş yerine düzenlediği operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesindeki bir depoda uyuşturucu hap üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Özel harekat polisinin de desteğiyle şüphelilerin iş yeri, depo ve araçlarına operasyon düzenlendi. Ekiplerin aramalarında, depoda kaçak olarak üretildiği belirlenen 703 bin 43 uyuşturucu hap, 2 bin 259 kilo uyuşturucu hap üretiminde kullanılan etken madde, 3 milyon 999 bin boş kapsül, 40 rulo şeffaf plastik ve folyo ile üretim makinesi ele geçirildi. Depodaki etken maddeden yaklaşık 5 milyon 793 bin uyuşturucu hap üretilebileceği bildirildi. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyete götürüldü.

