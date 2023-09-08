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Adana'da muz serasından hırsızlık yapan 3 şüpheli gözaltına alındı

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Adana'nın Karataş ilçesinde bir muz serasından çalınan 20 soğutma motoru ile ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı. İşçilerin motorları satan kişiler olduğu belirlendi.

Adana'nın Karataş ilçesinde muz serasından hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölyaka Mahallesi'ndeki seradan 20 soğutma motoru çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Seradaki 1 işçinin motorları 2 kişiye sattığını belirleyen ekipler, 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Bulunan malzemeler sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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