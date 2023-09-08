Adana'da muz serasından hırsızlık yapan 3 şüpheli gözaltına alındı

Adana'nın Karataş ilçesinde bir muz serasından çalınan 20 soğutma motoru ile ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı. İşçilerin motorları satan kişiler olduğu belirlendi.