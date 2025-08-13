Adana'da Müteahhidin Ölümüne Neden Olan Kaza Görüntüleri Ortaya Çıktı

ADANA'da inşaat denetimi yaparken otomobilin çarptığı müteahhit Abdulgaffur Şenol'un (45) ölümüne neden olan kazaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 8 Ağustos'ta saat 08.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Gökhan K.'nin kullandığı otomobil, kavşakta Fırat Ö. idaresindeki otomobille çarpıştı. Savrulan Fırat Ö.'nün otomobili, önce park halindeki otomobile, ardından apartman inşaatını denetleyen kaldırımdaki müteahhit Abdulgafur Şenol'a çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Şenol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı sürücüler Gökhan K. ile Fırat Ö. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Gökhan K. ile Fırat Ö., tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Gökhan K. sorgusundan sonra serbest bırakılırken, alkollü olduğu belirtilen Fırat Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.Öte yandan, Şenol'a otomobilin çarptığı kazanın yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Abdulgaffur Şenol ile arkadaşının sohbet ettiği sırada savrulan otomobilin üzerlerine doğru geldiği, arkadaşının son anda koşup kaçarak kazadan kurtulduğu görüldü.