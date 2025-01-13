Adana'da Müstakil Evde Yangın Çıktı
Adana'nın Feke ilçesinde Hüseyin Akgedik'in evinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Adana'nın Feke ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Hüseyin Akgedik'in İslam Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.
Kaynak: AA / İlker Işık - Güncel