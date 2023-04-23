Adana'da motosikletin reklam tabelasına çarpması sonucu 2 kişi öldü
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Adana'nın Yumurtalık ilçesinde motosikletle reklam tabelasına çarpan 2 kişi hayatını kaybetti.
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde motosikletle reklam tabelasına çarpan 2 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, C.N.K. (31) idaresindeki 01 AEN 882 plakalı motosiklet, Akdeniz Mahallesi'nde refüjde bulunan reklam tabelasına çarptı.
Kazada sürücü ile motosiklette bulunan M.Ö. (22) ağır yaralandı.
Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Yumurtalık Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Yusuf Tunur - Güncel