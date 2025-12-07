Motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada; üzerine uzandı, ayağa kalktı

ADANA'da motosiklet sürücüsünün, trafikte ilerlerken önce ayağa kalktığı ardından aracın üzerine uzandığı anlar, başka bir sürücünün cep telefonuyla kaydedildi.

Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda ilerleyen 01 AUZ 495 plakalı motosikletin sürücüsü, tehlikeli hareketler yaptı. Önce motosikletin üzerinde ayağa kalkan sürücü, ardından da aracın üzerine uzanarak yolculuk etti. Tehlikeli yolculuk başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Polis, sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Haber: Serhat GÜLER – Kamera: Adana,