Devrilip metro köprüsünün ayağına çarpan motosikletteki Zeynep Su yaşamını yitirdi
Adana'da meydana gelen motosiklet kazasında Zeynep Su Acar'ın hayatını kaybettiği, Ercan Aydın'ın ise ağır yaralandığı anların güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği görüntüler ortaya çıktı.
KAZANIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Adana'da Zeynep Su Acar'ın öldüğü, Ercan Aydın'ın ise ağır yaralandığı motosiklet kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, Aydın'ın kullandığı motosikletin refüjdeki taşa değdikten sonra kontrolden çıktığı, arkada oturan Zeynep Su Acar'ın savrularak metro köprüsünün ayağına çarptığı görüldü.
Haber : Serhat GÜLER – Kamera: ADANA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı