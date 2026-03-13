Adana'da belediye otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir belediye otobüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü E.C. (17) kazada hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kozan Bulvarı'nda E.C'nin (17) kullandığı motosiklet ile sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen belediye otobüsü çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü E.C'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaza yerindeki incelemelerin ardından cenaze, Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
