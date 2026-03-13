Haberler

Adana'da belediye otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir belediye otobüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü E.C. (17) kazada hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde belediye otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kozan Bulvarı'nda E.C'nin (17) kullandığı motosiklet ile sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen belediye otobüsü çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü E.C'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaza yerindeki incelemelerin ardından cenaze, Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Koray Kılıç
