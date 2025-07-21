Adana'da Motosiklet Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Ceyhan ilçesinde ciple çarpışan motosikletin sürücüsü, hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Olay sonrası cipin sürücüsü ifadeye alındı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde ciple çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Cumali E. (33) yönetimindeki 01 AEZ 943 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi Orhan Ekinci Bulvarı'nda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 AZK 934 plakalı ciple çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan motosikletin sürücüsü Cumali E, kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Cip sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Yusuf Tunur - Güncel