Adana'da Motosiklet Kazası: Taksici Tutuklandı
Adana'da motosiklet sürücüsünün hayatını kaybetmesine neden olduğu iddia edilen taksi sürücüsü, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Olay, 12 Ağustos'ta Barış Bulvarı'nda gerçekleşti.

Merkez Seyhan ilçesi Barış Bulvarı'nda 12 Ağustos'ta motosiklet sürücüsü Hıdır Pişgin'in (32) aydınlatma direğine çarparak yaşamını yitirmesine neden olduğu ileri sürülen taksi şoförü M.Ç'nin (61) İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.Ç, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Barış Bulvarı'nda 12 Ağustos'ta 01 EGC 79 plakalı motosikletin sürücüsü Hıdır Pişgin, refüjdeki yaya geçidinden karşı yola geçmeye çalışan M.Ç idaresindeki 01 T 0193 plakalı taksiye çarpmamak için manevra yaptığı sırada aydınlatma direğine çarparak ağır yaralanmıştı. Sağlık ekiplerince 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pişgin, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen kazanın ardından M.Ç. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
