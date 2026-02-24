Haberler

Adana'da 2 motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Üç tekerlekli motosikletin sürücüsü kaza yerinden kaçarken, diğer sürücü hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan sürücüyü yakalamak için operasyon başlattı.

Dağlıoğlu Mahallesi'nde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen biri üç tekerlekli olmak üzere 2 motosiklet çarpıştı.

Üç tekerlekli motosikletin sürücüsü kaza yerinden kaçarken, yaralanan diğer motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntüde, motosikletin, üç tekerlekli motosiklete çarptıktan sonra sürücünün yere düşmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade
