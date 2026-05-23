Haberler

Adana'da trafik uygulamasında 274 motosiklet sürücüsüne para cezası verildi

Adana'da trafik uygulamasında 274 motosiklet sürücüsüne para cezası verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da trafik uygulamasında durdurulan 628 motosikletten 274'ünün eksikleri tespit edilerek para cezası uygulandı, 5 motosiklet trafikten men edildi. Sürücüler kask kullanımının önemine vurgu yaptı.

Adana'da, trafik uygulamasında eksikleri tespit edilen 274 motosiklet sürücüsüne para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı noktalarda motosikletlere yönelik uygulama yaptı.

Durdurulan 628 motosikletin sürücüsünün belgeleri kontrol edildi.

Ekipler, eksikleri tespit edilen 274 sürücüye para cezası uyguladı, 5 motosiklet trafikten men edildi.

Uğur Mumcu Bulvarı'ndaki uygulamada durdurulan motosiklet sürücüsü Elif Şengönül, gazetecilere, trafik kazası yaptıktan sonra kask takmanın ne kadar önemli olduğunu anladığını söyledi.

Daha önce kendisine birçok kez para cezası uygulandığını belirten Şengönül, uygulamaları iyi bulduğunu ve bütün sürücülerin trafik kurallarına uyması gerektiğini ifade etti.

Mehmet Mustafa Donma da Adana İl Emniyet Müdürlüğünün motosiklet sürücülerine yönelik eğitimlerine katıldığını dile getirdi.

Eğitimlerde, kask takmanın ceza yemekten çok sağlık açısından ne kadar önemli olduğunu fark ettiğini söyleyen Donma, "Adana'da düzenlenen eğitimlerde bize sürüş tekniklerini öğrettiler. Kazada ilk darbeyi kafaya aldığımızı ve darbeyle beraber ölüme kadar gidebilecek sorunları anlattılar. Kask kullanımında ölüm oranının yüzde 80 azaldığına dair bilgiler aldık. Motora her bindiğimde kask kullanımını kendime görev edindim." dedi.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı

CHP'li belediye başkanına silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim

Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel'in Grup Başkanı seçilmesine Kılıçdaroğlu'na yakın Gürsel Tekin'den ilk yorum

Özel'in grup başkanı seçilmesine Gürsel Tekin'den dikkat çeken yorum
Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık yazısı TBMM'ye gönderildi

Kılıçdaroğlu'nun yazısı Meclis'te! Bizzat CHP Genel Merkezi gönderdi

CHP'li büyükşehir belediye başkanları 45 gün içinde olağanüstü Kurultay istedi

CHP'li başkanlardan olağanüstü kurultay çağrısı: Tarihi de verdiler

İsrailli bakan Ben-Gvir'e Fransa kapısı kapandı

Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu! Fransa kapıları kapandı
Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı

Böyle bir denklemde ne yapacak? Erbakan, tarafını açıkça belli etti
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü

MHP İl Başkan Yardımcısı, ortağı tarafından öldürüldü
''Bu gidişatı durdurmak için geliyorum'' diyen Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi

Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi