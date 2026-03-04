Adana'da minibüsten para çalınması güvenlik kamerasında

Adana'da bir şüphelinin minibüsten para çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'nde park halindeki bir yolcu minibüsünden 4 bin lirasının çalındığını fark eden sürücü, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine aracın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, bir şüphelinin minibüsteki parayı çaldığını fark etti.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Aracın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülere göre, bisikletle gelen bir şüpheli park halindeki minibüsün kapısını açarak orta konsoldaki parayı alıp uzaklaşıyor.